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فن

سأتكفل بمصاريف 50 أسرة .. ويزو تشارك في تحدي الخير

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:26 م
ويزو
ويزو
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محمد بدران
أعلنت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

ونشرت ويزو فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت التحدي يا هنا الزاهد وهاتولي ٥٠ أسرة الشهر دا .. بتحدي حمدى الميرغنى واسراء عبد الفتاح".

وشاركت الفنانة ويزو في عروض "مسرح مصر" بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم الفرقة "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر".

كما شاركت أيضًا فى فيلم "جيران السعد" بطولة الفنان سامح حسين وميرنا المهندس.




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