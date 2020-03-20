سعادتها في الخراب.. كرم جبر يفتح النار على الجماعات الإرهابية.. فيديو

شن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، هجومًا حادًا على جماعات الإرهاب، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها جماعة الأخوان لا تريد لمصر أي خير ويحملوا الكراهية لنا.

ووجه جبر، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، حديثة للأخوان، قائلا: «اتقوا ربنا في البلد، وحصل كارثة للناس وفي نفس الوقت الإرهاب يدقوا الطبول ويرقصون على الأزمة، وكأن سعادتهم وعودتهم تاني في الخراب والدمار»، متابعا :«في ناس بتكبر لما تقف على البناء أو الإنقاذ وهم يشعرون أن يكبروا على الخراب، وربنا يقطع الأذرع السامة دي ضد البلد».

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن جماعات الإرهاب ترعى سعادتها في الخراب وأزمة كورونا دليل، مشيرا إلى وجود هناك ناس ليس في مصلحتها أن تقف البلد مرة أخرى، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل حركة بناء وتعمير لم تحدث في أي دولة عربية.

وفي السياق نفسه أشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن هجوم بعض المواطنين على محال السوبر ماركت هو موروث الأنظمة السابقة، والحكومة الحالية تعلم على توفير كل السلع ولدينا بالفعل سلع تكفي لخمس شهور قادمة ولا داعي للخوف أو التكالب كما يحدث الفترة الأخيرة.

وأكد جبر، أن فكر فرض حظر التجول ونزول الجيش للشارع غير مفيد، موضحا: "لأن الناس قبل وقت الحظر ستخرج بالملايين في الشوارع".