كرم جبر يتساءل: أين دور المجتمع المدني من وباء كورونا

استنكر كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، غياب دور المجتمع المدني خلال الأزمة الحالية وانتشار فيروس كورونا، متسائلا :"أين المجتمع المدني، ولازم الفترة المقبلة نسلح المجتمع بالتوعية".





وناشد جبر، في حواره ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "اكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، المواطنين بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدا أن فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه من خلال اتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.





وفي السياق نفسه أشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن هجوم بعض المواطنين على محال السوبر ماركت موروث الأنظمة السابقة، والحكومة الحالية تعمل على توفير كل السلع ولدينا بالفعل سلع تكفي لخمسة شهور قادمة ولا داعي للخوف أو التكالب كما يحدث الفترة الأخيرة.



