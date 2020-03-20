الصين تقضي على كورونا.. بكين تحتفل وترفع علم دولتها بعد انتصارها على الفيروس.. شاهد

وكانت الصين أعلنت عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، ولم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني.





كما تباطأ عدد وفيات كورونا في الصين منذ ظهور الفيروس في أواخر العام الماضي، حيث سجلت لجنة الصحة الوطنية ثلاث وفيات جديدة فقط، وهي أقل حصيلة يومية.





وقالت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، إن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وصل إلى 80 ألفا و967 حالة، بعد تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس، من الوافدين إليها من الدول الأخرى.





وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة "شينخوا" الإخبارية الصينية: "تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء منذ تفشيه إلى 3248 وفاة".





وأضافت: "وفي مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس، تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات بها إلى 3142 وفاة".