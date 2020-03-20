الصين تقضي على كورونا.. بكين تحتفل وترفع علم دولتها بعد انتصارها على الفيروس.. شاهد

نظمت الصين احتفالية خاصة بمناسبة القضاء على مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك برفع العلم الصيني من خلال عمل فني رائع.
وقدمت الصين العديد من العروض الفنية المختلفة التي نقلتها وسائل الإعلام احتفالا بالقضاء على فيروس كورونا، الفيروس الذي تسبب في قلق العديد من دول العالم خوفا من انتشاره.
وكانت الصين أعلنت عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، ولم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني.
كما تباطأ عدد وفيات كورونا في الصين منذ ظهور الفيروس في أواخر العام الماضي، حيث سجلت لجنة الصحة الوطنية ثلاث وفيات جديدة فقط، وهي أقل حصيلة يومية.
وقالت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، إن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وصل إلى 80 ألفا و967 حالة، بعد تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس، من الوافدين إليها من الدول الأخرى.
وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة "شينخوا" الإخبارية الصينية: "تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء منذ تفشيه إلى 3248 وفاة".
وأضافت: "وفي مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس، تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات بها إلى 3142 وفاة".
ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، تظهر الإحصاءات أن المسافرين المصابين إلى الصين انتشروا فى المزيد من المقاطعات مما يزيد الضغط على السلطات لتشديد قواعد الدخول والبروتوكولات الصحية.
ولليوم الثاني على التوالي، لم تعثر الصين على حالات مصابة بفيروس كورونا محليًا، حيث ظهر كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد في أواخر العام الماضي، وفقًا للأرقام اليومية الجديدة المسجلة يوم الخميس
ويسبب الفيروس مرض الجهاز التنفسي مثل "الأنفلونزا" المصحوب بأعراض مثل السعال والحمى والكحة، كما يسبب الالتهاب الرئوي في الحالات الأشد وخامة، كما يمكنك حماية نفسك بالمواظبة على غسل اليدين وتحاشي لمس الوجه.
وينتشر فيروس كورونا الجديد بشكل أساسي عن طريق مخالطة شخص مصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس، أو عن طريق القُطيرات أو اللعاب أو إفرازات الأنف.