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أخبار البلد

وزير النقل يتابع استئناف حركة شاحنات البضائع بين مصر والسعودية

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل مع رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، استئناف حركة شاحنات البضائع ( برادات / تريلات ) اليوم  على الخط الملاحى سفاجا / ضبا السعودى حيث تم تنفيذ اولى الرحلات التجريبية لشحن البرادات والتريلات المحملة بالبضائع ( خضروات وفواكه ) بدون جسم العربة والسائق.
 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس من ميناء سفاجا وعلى متنها 20 شاحنة متجهة الى ميناء ضبا السعودى لتلبية احتياجات السوق السعودى من الخضروات والموالح والفواكه بما لا يخل باشتراطات وزارة الصحة السعودية وبتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار وباء كورونا.

كما وجه الوزير  بالتنسيق بين مدير ميناء سفاجا وأعضاء المجتمع المينائى ( شرطة امن الموانى – المرور – الجمارك .....الخ ) لاتخاذ ما يلزم من اجراءات للحفاظ على استمرارية التصدير عبر ميناء سفاجا البحرى لحماية صناعة صادرات الخضروات والفواكه المصرية وتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة من السلع والصادرات المصرية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه بخصوص الخط الملاحي بين مينائي نويبع المصري والعقبة الأردني فإنه مستمر في آداء النشاط التجاري بين الميناءين حيث سيتم العمل بدء من الساعة العاشرة من مساء  اليوم بنظام تفريغ البضائع الموجودة على الشاحنات المصرية بساحة ميناء العقبة وإعادة تحميلها على شاحنات أردنية للتحرك داخل الأراضي الأردنية وكذلك العمل بنظام الترانزيت من خلال نقل البضائع إلى العراق والسعودية من خلال الشاحنات المصرية داخل الأراضي الأردنية بنظام الرفقة الأمنية
وزير النقل يتابع استئناف حركة شاحنات البضائع بين مصر والسعودية
وزير النقل يتابع استئناف حركة شاحنات البضائع بين مصر والسعودية
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وزير النقل يتابع رحلات الخط الملاحي سفاجا - ضبا وحركة شاحنات البضائع

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