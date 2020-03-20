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أخبار العالم

البرازيل تتوقع انهيار نظامها الصحي الشهر المقبل بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:04 م
البرازيل تتوقع انهيار
البرازيل تتوقع انهيار نظامها الصحي الشهر المقبل بسبب كورونا
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قسم الخارجي
أكدت البرازيل أن نظامها الصحي سينهار بحلول الشهر المقبل وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلامية عن وزير الصحة قوله إن النظام الصحي سوف ينهار بحلول نهاية ابريل

وأعلنت البرازيل، اليوم الجمعة، غلق حدودها بالكامل كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد. 

يأتي ذلك بينما يواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو انتقادات متصاعدة لتراخيه في التعامل مع التفشي، الذي وصفه في بادئ الأمر بأنه ‭‭‭"‬‬‬خيال".

ويقول بولسونارو إنه خضع للفحص مرتين وإن النتائج جاءت سلبية بشأن فيروس كورونا، لكن تأكدت إصابة 14 شخصا كانوا معه في رحلة لولاية فلوريدا الأمريكية قبل 10 أيام.
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