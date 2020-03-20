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رياضة

حمدى النقاز يشارك في تحدي الخير: هتولى 20 أسرة

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:17 م
حمدى النقاز
حمدى النقاز
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محمد بدران
أعلن التونسى حمدى النقاز لاعب نادى الزمالك مشاركته في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

ونشر النقاز فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قال فيه: «انا قبلت التحدي من على معلول وهتولي 20 أسرة".


وأعلن نادي سودوفا الليتواني الشهر الماضي، تعاقده رسميًا مع التونسي حمدي النقاز؛ ظهير أيمن الزمالك السابق، لمدة موسم واحد.


ورحل حمدي النقاز عن صفوف الزمالك بشكل مفاجئ، بسبب تأخر الحصول على مستحقاته على حد قوله، ثم انضم إلى سودوفا لمدة 6 أشهر منذ أقل من شهر.

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