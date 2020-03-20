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للحمامات والأرضيات فقط.. هاني الناظر يحذر من استخدام الكلور لهذا السبب.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
علق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث، على ما يتردد استخدام الكلور و خلطه بالخل لتطهير الأيدي، مؤكدا أن هذه المعلومة ما هي سوى خرافة كبيرة، حيث أن الكلور والخل مركبات كيميائية تتفاعل مع بعضها بعضا وتنتج أشياء ضارة أكثر من فيروس كورونا نفسه. 

وتابع الناظر خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"،:" أن خلط الكلور مع الخل يسبب أمراضا كارثية للإنسان عن طريق استنشاقه أو ملامسته للجلد، موضحا :"الكلور لتعقيم وتطهير الحمامات والأرضيات فقط".

وحذر "الناظر"،  من خلط الكلور مع الخل كمطهر للمنازل، حيث ينتج عنه غاز سام، منوها بأنه لا يمكن رش الكلور على الجلد وإلا ستحدث حروق للجلد.

ونصح الناظر المواطنين بضرورة  استخدام الكحول عند الخروج من المنازل، ولكن لاداعي لإستخدامه بالمنزل.
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