محمود حميدة ابن بني سويف.. حكاية فلاح بدرجة فنان

ولد النجم والفنان الكبير محمود حميدة في السابع من ديسمبر من عام 1953وهو ينتمي إلي عائلة حميدة العريقة بقرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف ، وقرية الزيتون هي مسقط رأس عم الفنان محمود حميدة اللواء حسن حميدة محافظ المنيا الأسبق والمرحوم الكابتن محمد لطيف المعلق الرياضي المشهور.

ومحمود حميدة حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1981، وعرف بثقافته وحبه للقراءة خاصةً قراءة أشعار فؤاد حداد كما قام بأداء العديد من الأدوار في السينما، وبدأ مشواره الفني بالعمل في مسلسل تليفزيونى، ثم انطلق في عالم السينما، وشارك أيضًا في أعمال إذاعية ومسرحية، ونال العديد من الجوائز في مشواره الفني.

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مارس محمود حميدة التمثيل منذ الصغر حيث كان عضوًا في فريق التمثيل بالمدرسة، كما مارس التمثيل في جميع مراحل التعليم المختلفة .

وفي عام 1970 التحق محمود حميدة بكلية الهندسة واستمر بها 7 سنوات وفشل في دراستة الهندسية ثم غير مساره التعليمي ليلتحق بكلية التجارة، وحرص أيضًا أن يكون عضوًا بفريق التمثيل بالكلية إلى أن أتم دراسته الجامعية.

بعد تخرجه من الجامعة عام 1981 التحق بإحدى الشركات العالمية بإدارة المبيعات وفي نفس الوقت مارس التمثيل والرقص من خلال فرق الهواة.

وفي عام 1986 أسند المخرج التليفزيوني أحمد خضر إليه دور البطولة في مسلسل تليفزيوني حيث لاقى أداءه اهتمام العاملين والمهتمين بصناعة السينما في مصر.

ثم انطلق للعمل كممثل سينمائي في أدوار مختلفة في عديد من الأعمال الفنية السينمائية وفي عام 1996 قام بتأسيس شركة البطريق للإنتاج الفني والخدمات السينمائية والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء من إنتاجها الخاص، أو القيام بأعمال المنتج المنفذ لجهات فنية أخرى. ويعتبر فيلم جنة الشياطين والذي قامت الشركة بإنتاجه من أهم الأعمال السينمائية التي أنتجت في مصر والذي اعتبره النقاد واحدًا من أهم مائة فيلم منذ قيام صناعة السينما في مصر حتى يومنا هذا، وقد نال العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات التي شارك فيها.

محمود حميده أكد في أحد لقاءاته التليفزيونية انه فلاح وعمل في مهنة الفلاحة مع أسرته.

ومن أهم أفلام محمود حميده فيلم "الإمبراطور"، فيلم "سيدة القاهرة"، فيلم "المساطيل"، فيلم "كيد العوالم"، فيلم "الفرقة 12"، فيلم "عصر القوة"، فيلم "شمس الزناتي"، فيلم "احذروا هذه المرأة"، فيلم "إمرأة آيلة للسقوط"، فيلم "سمارة الأمير"، فيلم "صراع الزوجات"، فيلم "الشرس"، فيلم "رغبة متوحشة"، فيلم "الثعالب"، فيلم "الذئب"، فيلم "اللعب مع الأشرار"، فيلم "إنذار بالطاعة"، فيلم "بوابة إبليس"، فيلم "فارس المدينة"، فيلم "الباشا"، فيلم "مجانينو"، فيلم "فرسان آخر زمن"، فيلم "الغرقانة"، فيلم "المهاجر"، فيلم "ديسكو ديسكو"، فيلم "حرب الفراولة"، فيلم "سوق النساء"، فيلم "كارت أحمر"، فيلم "قليل من الحب كثير من العنف"، فيلم "إمرأة هزت عرش مصر"، فيلم "يوم حار جدًا"، فيلم "الرجل الثالث"، فيلم "أبو زيد زمانه"، فيلم "اغتيال"، فيلم "عفاريت الأسفلت"، فيلم "المصير"، فيلم "دانتيلا"، فيلم "أمن دولة"، فيلم "جنة الشياطين" وفيلم "الآخر".





كما قدم حميدة أفلام فيلم "The Closed Doors"، فيلم "بحب السيما"، فيلم "اسكندرية نيويورك"، فيلم "ملك وكتابة"، فيلم "آسف على الإزعاج"، فيلم "ليلة البيبي دول"، فيلم "إحكي يا شهرزاد"، فيلم "دكان شحاتة" وفيلم "يوم ما تقابلنا".