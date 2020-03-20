الإمارات تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في الإمارات وفاة حالتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وفي وقت سابق أعلنت الإمارات تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها حتى اعتماد آلية الفحص المسبق ابتداء من بعد منتصف ليل اليوم.





وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها قررت "تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة ابتداءً من بعد منتصف ليل اليوم وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 " .





كانت الإمارات قررت منع سفر مواطنيها إلى الخارج مؤقتا وحتى إشعار آخر وذلك في ظل جهود محاربة تفشي فيروس كورونا



