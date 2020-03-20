AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:33 م
الإمارات تسجل حالتي
الإمارات تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات في الإمارات وفاة حالتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق أعلنت الإمارات تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها حتى اعتماد آلية الفحص المسبق ابتداء من بعد منتصف ليل اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها قررت "تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدولة ابتداءً من بعد منتصف ليل اليوم وحتى اعتماد آلية للفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19 "  .

كانت الإمارات قررت منع سفر مواطنيها إلى الخارج مؤقتا وحتى إشعار آخر وذلك في ظل جهود محاربة تفشي فيروس كورونا

من جانبها قدرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم قد تخطى رقم 250 ألف مصاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يعطل الحياة.. إجراءات جديدة في دول الخليج.. تعرف عليها

صحف الإمارات اليوم.. أبو ظبي تعلق خدمات نقل الركاب مع إيران.. السعودية توقف التأشيرات السياحية لـ 7 دول.. تركيا تتكبد 34 جنديا في إدلب.. والصين تسجل أدنى حصيلة مصابة بـ كورونا منذ شهر

بسبب كورونا.. أبوظبي تؤجل المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية

صحة دول مجلس التعاون: شفاء 45 مصاب كورونا بدول الخليج

مصر تتجاوز عاصفة التنين.. الإمارات تحصن نفسها من كورونا بوقف التأشيرات حتى إشعار آخر وبـ 100 مليار.. الأبرز في صحف الإمارات

مصر تؤكد دعمها الدائم للسودان.. واستمرار مكافحة كورونا المستجد في العالم.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية في زمن الكورونا.. مثير للجدل وتدور حوله الشائعات.. يجهز قنبلة لقصف أمريكا ويستعد لحرب على لقاح الفيروس

حقيقة إصابة فضل شاكر بـ فيروس كورونا

أخبار الزمالك.. حقيقة انضمام حسام عاشور للفارس الأبيض.. إغلاق النادي أسبوعًا ثانيًا

أخبار الأهلي.. خروج مهين لقائد الفريق التاريخي.. وشريف إكرامي بره النادي

الأسوأ لم يأت بعد.. هل يهدد فيروس كورنا الحياة فى أفريقيا

نائب محافظ الدقهلية يكشف آخر تطورات فيروس كورونا بمدينة بلقاس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفاد السلع.. زبون يعتدي بالضرب على موظفة بمحل تجاري ويثير فوضى

وكيل فولفو يؤكد: استدعاء السيارات إجراء "احترازي" والفرامل العادية تعمل بتميز

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور