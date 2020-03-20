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فن

إصابة مدير أعمال محمد حماقي.. تفاصيل

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:11 م
محمد حماقى
محمد حماقى
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نبيل العدوى
تعرض حمدى بدر مدير أعمال الفنان محمد حماقى وعدد أخر من النجوم إلى إصابة في يده وقدمه اليسرى.

ونشر بدر صورة عبر حسابه على موقع انستجرام تفاعل معها عدد كبير من أصدقائه النجوم ومنهم روجينا، كندة علوش، شيكو وغيرهم.

وتصدر الفنان محمد حماقي محرك بحث جوجل الشهير بعد تداول أنباء حول إصابته بفيروس كورونا رغم نفي هذا الخبر. 

ونشر محمد حماقى مؤخرا مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه حقيقة إصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحى. 

وقال محمد حماقى: أنا بخير وكل ما يتردد غير صحيح بالمرة وأنا فى البيت ومعملتش تحليل لفيروس كورونا

وأضاف محمد حماقى قائلا: أتمنى أن يحترس جمهورى من هذا الفيروس الخطير ولا بد أن نقلل كثيرا من التجمعات حتى لا نصاب بالعدوى.

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