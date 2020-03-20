إصابة مدير أعمال محمد حماقي.. تفاصيل

وتصدر الفنان محمد حماقي محرك بحث جوجل الشهير بعد تداول أنباء حول إصابته بفيروس كورونا رغم نفي هذا الخبر.





محمد حماقى مؤخرا ونشرمقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه حقيقة إصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحى.





كورونا وقال محمد حماقى: أنا بخير وكل ما يتردد غير صحيح بالمرة وأنا فى البيت ومعملتش تحليل لفيروس





وأضاف محمد حماقى قائلا: أتمنى أن يحترس جمهورى من هذا الفيروس الخطير ولا بد أن نقلل كثيرا من التجمعات حتى لا نصاب بالعدوى.