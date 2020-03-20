الوفيات ترتفع إلى 12.. الجزائر تضع 3328 مواطنا قيد الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 12 حالة، فيما أعلنت وزارة السياحة وضع 3328 مواطنا قيد الحجر الصحي بعد عودتهم من دول موبوءة بفيروس كورونا.





وقال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وباء كوفيد-19 قد يقتل "الملايين" إن لم يتم ضبط انتشاره.













وحذر جوتيريش من أن أرواح الملايين في خطر إذا لم يُبدِ العالم تضامنًا، وبخاصة مع الدول الأشد فقرًا، في مكافحة تفشي الوباء.





وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو "إذا تركنا الفيروس ينتشر مثل ألسنة نار، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة في العالم، فإنّ ذلك سيودي بأرواح الملايين"، مشددًا على أنّ "التضامن العالمي ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، وإنّما هو في مصلحة الجميع".