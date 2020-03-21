رامى رضوان: أرجوكم إلزموا المنازل لا تدفعوا الدولة لإعلان الحظر

طالب الإعلامى رامى رضوان المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنزل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.





وتابع رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء دى ام سى" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، قائلا: "مازال إلى الآن قرار العزل الصحى فى المنازل فى أيدى المواطنين كل واحد يعزل نفسه بنفسه".





وأضاف رضوان موجها حديثه للمواطنين قائلا: "لا تدفعوا الدولة فى اتجاه إعلان الحظر ارجوكم الالتزام خلال الـ14 يوم مضى منهم أسبوع والأداء خلاله لم يكن على مايرام.





اقرأ أيضا :" 50 ألف جنيه غرامة عدم الالتزام بقرار غلق المقاهي والكافيهات"

طالب الإعلامى رامى رضوان، بتطبيق غرامة 50 ألف جنيه على عدم الملتزمين بقرار إغلاق المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، حتى 31 مارس الجاري.