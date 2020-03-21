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اللواء محمد عبدالمقصود: الحكومة اتخذت اجراءات كثيفة لمنع انتشار كورونا.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 01:12 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال اللواء محمد عبد المقصود مدير غرفة عمليات مجلس الوزراء إن الفترة الحالية هي فترة حساسة جدا بالنسبة لمرحلة انتشار فيروس كورونا في العالم أجمع وبصفة خاصة في بعض مناطق غرب آسيا، مضيفا أن احتمالات انتقال هذا الفيروس لشمال إفريقيا والقارة  ككل قائم بشدة.

وأضاف اللواء محمد عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٤٨ ساعة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهدف الأساسي منها هو تقليل فرص انتشار فيروس كورونا في مصر.

وتابع مدير غرفة عمليات مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات داخلية و خارجية لحماية الشعب المصري من خطر فيروس كورونا، والإجراءات الخارجية تشكلت في وقف حركة الطيران من ١٥ مارس حتي نهاية الشهر.

وأوضح اللواء محمد عبد المقصود أن الهدف الاساسي من وقف حركة الطيران هو منع وصول فيروس كورونا من الدول التي منتشرة بها فيروس كورونا.

وأشار إلي أن، الدولة المصرية تدير أزمة انتشار فيروس كورونا من خلال ٣ مراحل، والمرحلة الاولي لم يكن بها اي انتشار للمرض، ولكن نحن الان علي أعتاب نهاية المرحلة الاولي بسبب زيادة أعداد المصابين بالفيرس خلال الفترة الماضية القليلة.
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