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منوعات

قتيل كل 30 دقيقة.. ممرضة إيطالية تروي كواليس ليالي كورونا في المستشفى.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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مريم صليب
مرضى على الأرض، ورائحة الكحول وأدوات التعقيم تحيط بالمكان، صوت آلام المرضى وصيحات الأوجاع الأكثر إيضاحا في المكان، لا وقت للبكاء والحزن نحن نعيش كل دقيقة حدث جديد. 

ممرضة إيطالية تعيش يوميا كابوس جديد بسناريو مختلف إلا أن النهاية واحدة في آخر اليوم وتذهب لإلقاء نظرة على غرفة الوفيات التي أصبحت ممتلأة دائما، وفقا لما روته إحدى الممرضات الإيطاليات لصحيفة "ميرور" البريطانية. 

عبرت الممرضة بإحدى مستشفيات شمال غرب إيطاليا، أن مدينتهم أصبحت مقبرة، دخول المستشفى بالنسبة لها كل صباح أصبح مؤلما، فهي تحاول إنقاذ المرضى الذين دخلوا في مرحلة الحالات الحرجة، أما بالنسبة للمصابين فيحاول الأطباء إنعاش جهازهم المناعي حتى يقوم المرض. 

تشير الممرضة إلى أن المستشفى يخرج منها قتيل كل نصف ساعة، ذلك المشهد المؤسف يتكرر يوميا أمام عيني ولا أملك سوى العودى إلى العمل لأن هناك آلاف الحالات تحتاج إلى عناية فائقة  
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