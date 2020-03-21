إسراء عبد الفتاح توجه رسالة رومانسية لزوجها حمدي المرغني

وعلقت على الصورة قائلة : انا بحبك





ونالت الصورة على إعجاب المتابعين و جاءت بعض التعليقات كالاتي :

يا قلبي ربنا يسعدكم

بحبكم انتم الاتنين

ربنا يحميكم





الجدير بالذكر ان حمدى الميرغنى يشارك أوس أوس خلال أحداث مسلسلهما "اتنين فى الصندوق" المقرر المنافسة به رمضان المقبل، شخصية عاملى نظافة يكتشفان مع تطور دراما العمل أنهما أبناء رئيس دولة زيمبابوى، ليتبدل حالهما، وتتغير نظرة الناس لهما، بعد أن كان يلفظهما المجتمع ويتجاهلهما حيث أصبح الكل يتودد لهما.





مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.

















نشرت الفنانة الشابة إسراء عبد الفتاح صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " برفقة زوجها الفنان حمدي الميرغني وهو يحتفل بعيد ميلادهها