سكون وهدوء بمطروح التزاما بقرار مجلس الوزراء.. فيديو

عقارب الساعة تشير إلى العاشرة مساء بمدينة مرسي مطروح ما هذا السكون فالشوارع تبدو خالية تماما من المواطنين ومن السيارات.

انتقلنا إلى أكبر شوارع المحافظة وأكثرها شهرها والتي لا يمكن لزائر مطروح أن يأتي إليها دون المرور عليه ولما لا فهو أكبر شوارع المحافظة والمدخل الرئيسي للمدينة وأشهر شوارع المحافظة تجاريا انه شارع الإسكندرية.





ولكن شبح فيروس كورونا يظهر في كل مكان فالشارع أصبح شبه خالي من المارة فعلي الرغم ان قرار رئيس الوزراء يشمل اغلاق المقاهي والمطاعم والمولات التجارية وكافة الانشطة من 7 مساء وحتي 6 صباحا ماعدا الصيدليات والمخابز ومحال البقالة إلا أن خوف المواطنين من الفيروس انعكس على التزامهم بمنازلهم.

وقام رئيس مدينة مرسي مطروح اللواء وليد المعداوى بحملة ليلية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمطاعم والمولات بالتعاون مع مديرية أمن مطروح متمثلة في شرطة المرافق حتى نهاية مارس، وذلك بتطبيق القرار بكل حزم وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين أو الممتنع عن التنفيذ.





وأضاف المعداوي أنه تم توجيه انذرات لعدد من أصحاب المقاهي والمطاعم لعدم التزامهم بقرار مجلس الوزراء وتم غلق كافة المطاعم واماكن تجمع المواطنين.

واكد رئيس المدينة علي استمرار حملات تعقيم وتطهير الشارع لمواجهة انتشار الفيروسات وخاصة فيروس كورونا المستجد بالاضافة الي رش المبيدات للقضاء علي الحشرات الطائرة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .





وأكد رئيس المدينة باننا مستمرون في الدفع بحملات التطهير والتعقيم للمصالح الحكومية والمدارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد يوميا ليل نهار.



