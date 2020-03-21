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مرأة

بدون مكياج وبالبيجامة.. سارة نخلة تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

السبت 21/مارس/2020 - 08:53 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة السورية سارة نخلة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديدة لها.

ظهرت سارة نخلة فى الصورة بإطلالة عفوية وهى تلتقط صورة سيلفى داخل منزلها، ظهرت مرتدية بيجامة باللون اللبنى وكانت بصحبة كلبها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم مساحيق التجميل مما كشف عن جمالها، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.

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