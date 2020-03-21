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أخبار العالم

نيوزويك تكشف كيف سبق النبي محمد العلماء في تنفيذ الحجر الصحي لمكافحة الأوبئة

السبت 21/مارس/2020 - 08:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أكد الدكتور كريج كونسيدين، المحاضر في قسم الاجتماع بجامعة "رايس"، ومؤلف كتاب "إنسانية مُحمد: من منظور مسيحي"، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من أوصى بالنظافة، والحجر الصحي الجديد أثناء تفشي الأوبئة، وهو الأمر الذي يعاني العالم حاليًا من أحد أنواعها والذي أدى لوفاة الآلاف حول العالم وهو فيروس كورونا؛ بحسب ما ذكرت صحيفة "نيوزويك".

ونقلت الصحيفة عن كونسيدين قوله إن التفشي يجبر الحُكومات، والمنابر الإعلامية المختلفة على تقديم المشورة الأكثر دقة، ومساعدة سكان العالم على محاولة التصدي له؛ بعدما بات الوباء يهدد البشرية جمعاء.

وأضاف أنه بسبب فيروس كورونا تزايد الإقبال على طلب مشورة المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك العلماء المعنيين بدراسة الأوبئة، وتأثيرها.

وطرح كونسيدين سؤالا قال فيه: "هل تعلمون من الذي أوصي بالتزام النظافة، والحجر الصحي الجديد أثناء تفشي الأوبئة؟"، وأجاب قائلا "نبي الإسلام، محمد  قبل 1400 عام".

وقال البروفيسور إنه على  الرغم من أن النبي لم يكن بأي حالٍ من الأحوال خبيرا تقليديا في المسائل المتعلقة بالأمراض القاتلة؛ إلا أنه كان لديه نصائح جيدة في مكافحة تطور الأوبئة المشابهة لفيروس كورونا.

ولفت كونسيدين إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام  قد أوصي بعزل مصابي الأمراض المعدية عن الأصحاء. كما حث النبي البشر على الالتزام بعادات يومية للنظافة قادرة على حمايتهم من العدوى.

وقال الكاتب إن سيدنا محمد كان حكيما في إحداث توازن بين الإيمان، وأكد الكاتب على أن النبي أوصي بأن الدين دستور جامع لحياة البشرية؛ كما حث على اتباع الأسباب الاحترازية اللازمة لضمان استقرار، وسلامة، ورفاهية الجميع. بمعنى أنَّه حث البشرية على عدم التخلي عن الفطرة السليمة.
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