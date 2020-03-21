AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

السبت 21/مارس/2020 - 09:23 ص
فى عيد الأم .. نجمات
فى عيد الأم .. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
Advertisements
هاجر هانئ
يصادف اليوم السبت الموافق 21 مارس عيد الأم، وتحرص الكثير من النجمات ومشاهير الوطن العربي على الاحتفال بهذه المناسبة عن طريق خضوعهن لجلسات تصوير برفقة أولادهن و يظهرن بنفس الملابس.

وقد شاركت خلال الأيام الماضية بعض  النجمات متابعيهن عبر صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بأبرز اللقطات برفقة أولادهن و ذلك أحتفالا بحلول عيد الأم، وكان أبرزهن ..

تألقت مي سليم بفستان باللون الأزرق السماوي، بتصميم الاوف شولدر، فيما ظهرت ابنتها بنفس تصميم للفستان والمنقوش عليه ببعض الورد باللون اللبني السماوي، حيث كان تصميم الفستان من توقيع مصممة الأزياء فرح حسني.

فيما ظهرت الفنانة رانيا الملاح فى جلسة تصوير برفقة طفلها و هى ترتدت فستان أصفر مصنوع من القماش التل.

كما خطفت داليا البحيرى و أبنتها  الأنظار بإطلالات من أختيار الاستايلست أية سيف النصر، وتألقان بنفس الملابس و ارتدت كل منهما بلوزة بيضاء بسيطة لا تحمل اى نقوشات مع بنطلون جينز، فيما تزينت داليا البحيرى و ابنتها بطوق مصنوع من الورد على الرأس مما منحهن مظهرا جذابا وأنيقا، واعتمدت داليا البحيرى على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقه مع لون بشرتها.

أما إيمان العاصي وابنتها فاعتمدتا على نفس الملابس مرتدية جاكيت جلد اسود، ووضعت المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك الفاتح وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

بينما لفتت انجى وجدان الأنظار بإطلالتها الكاجوال برفقة أبنها خلال خضوعهما لجلسة تصوير .

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

زى الملايكة.. مي سليم تتألق بجلسة تصوير ساحرة مع ابنتها

بـ التل المنفوش.. مي سليم برفقة ابنتها في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بنفس الملابس.. داليا البحيرى وابنتها يتألقان فى أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

التزم واقعد في بيتك.. رشا مجدي تنفعل على الهواء ..فيديو

بسيلفى .. منى ممدوح تحتفل بعيد الأم برسالة لوالدتها المتوفية

4 اغتصبوها امام طفلتها.. أسماء ذهبت لتنظيف شقة فى القليوبية فوجدت حفلة جنس جماعى

شاهد.. درجات الحرارة بالمحافظات اليوم السبت 21 - 3 - 2020

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 21 - 3 - 2020

وزير التعليم: خبر سار لطلاب الشهادات الدولية قريبا.. وسنودع الثانوية التقليدية هذا العام .. وجار التفاوض لحل أزمة مصروفات المدارس الخاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

فى عيد الأم.. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور