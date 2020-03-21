فى عيد الأم .. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

أما

إيمان العاصي

وابنتها فاعتمدتا على نفس الملابس مرتدية جاكيت جلد اسود، ووضعت المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك الفاتح وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.