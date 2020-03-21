فى عيد الأم .. نجمات تألقن برفقة أولادهم بنفس الملابس

يصادف اليوم السبت الموافق 21 مارس عيد الأم، وتحرص الكثير من النجمات ومشاهير الوطن العربي على الاحتفال بهذه المناسبة عن طريق خضوعهن لجلسات تصوير برفقة أولادهن و يظهرن بنفس الملابس.
وقد شاركت خلال الأيام الماضية بعض النجمات متابعيهن عبر صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بأبرز اللقطات برفقة أولادهن و ذلك أحتفالا بحلول عيد الأم، وكان أبرزهن ..
تألقت مي سليم بفستان باللون الأزرق السماوي، بتصميم الاوف شولدر، فيما ظهرت ابنتها بنفس تصميم للفستان والمنقوش عليه ببعض الورد باللون اللبني السماوي، حيث كان تصميم الفستان من توقيع مصممة الأزياء فرح حسني.
فيما ظهرت الفنانة رانيا الملاح فى جلسة تصوير برفقة طفلها و هى ترتدت فستان أصفر مصنوع من القماش التل.
كما خطفت داليا البحيرى و أبنتها الأنظار بإطلالات من أختيار الاستايلست أية سيف النصر، وتألقان بنفس الملابس و ارتدت كل منهما بلوزة بيضاء بسيطة لا تحمل اى نقوشات مع بنطلون جينز، فيما تزينت داليا البحيرى و ابنتها بطوق مصنوع من الورد على الرأس مما منحهن مظهرا جذابا وأنيقا، واعتمدت داليا البحيرى على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقه مع لون بشرتها.
أما إيمان العاصي وابنتها فاعتمدتا على نفس الملابس مرتدية جاكيت جلد اسود، ووضعت المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك الفاتح وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.
بينما لفتت انجى وجدان الأنظار بإطلالتها الكاجوال برفقة أبنها خلال خضوعهما لجلسة تصوير .