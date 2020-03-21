كريستيانو رونالدو يتلقى خبر سعيدا من الحجر الصحي

قضائه فترة الحجر الصحي بمدينة ماديرا بالبرتغال.





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو، غادرت المستشفى، بعد 3 أسابيع من تلقى العلاج.





وكانت والدة كريستيانو رونالدو نقلت إلى أحد مستشفيات مدينة ماديرا البرتغالية، مطلع الشهر الحالي، بعد إصابتها بسكتة دماغية.





ويخضع كريستيانو رونالدو، لفترة الحجر الصحي في البرتغال حاليا، بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روجاني بفيروس كورونا.





يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا، في إيقاف جميع الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.



