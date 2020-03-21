كورونا يكبد رونالدو خسارة فادحة





وكانت الحكومة، أعلنت، الأسبوع، قبل الماضي، إيقاف مسابقة الدوري الإيطالي حتى 3 أبريل المقبل، بعد اجتياح فيروس كورونا، في إيطاليا.





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأندية الأيطالية تدرس تخفيض رواتب لاعبيها هذا الموسم بنسبة 30%، لتقليل خسائرها، بعد تجميد النشاط الكروي.





وأضافت الصحيفة، أن رونالدو سيكون أكثر المتضريين من قرار تخفيض الرواتب في الدوري الإيطالي، حيث سيخسر نحو 10 ملايين يورو.





ويعد رونالدو أعلى لاعب تقاضيا للرواتب في الدوري الإيطالي، حيث يحصل على 30 مليون يورو سنويا.





ويخضع رونالدو لفترة العزل الصحي حاليا في مدينة ماديرا البرتغالية، بعد إصابة زميله في يوفنتوس دانييلي روحاني، بفيروس كورونا.

تدرس الأندية الإيطالية تخفيض عقود لاعبيها، لتخفيف خسائرها الضخمة، بعد قرار إيقاف مسابقة الدوري الإيطالي.