لمواجهة كورونا.. استمرار حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلي وزارتي (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار المحافظ الى أنه في هذا الإطار قامت مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ حملة تعقيم وتطهير واسعة لإدارتي شباب منيا القمح وههيا ومراكز شباب (العدوة - المهدية -سماكين الغرب - الصالحية 3 - الفولي الكبيرة - بحر البقر 2) لمواجهة فيروس كورونا المستجد شملت أعمال التطهير والتعقيمة (الأسطح والطرقات والممرات والحمامات والصالات الرياضيه الملحقه بمراكز الشباب) بالإضافة إلى قيام أعضاء مركز شباب بحر البقر2 التابع لإدارة شباب الحسينية بتطهير جميع المساجد والمعاهد الأزهرية والمدارس بقرية شهداء بحر البقر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة، للحفاظ على صحة وسلامة الرياضيين.





كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية الصحة وجمعية الهلال الأحمر بتنفيذ حملة تطهير واسعة شملت مبنى ديوان عام المديرية ومؤسسة تربية البنين ودار الإمل لإيواء الكبار، شملت أعمال التطهير والتعقيم جميع أسطح المنشآت وغرف الإقامة والطرقات والممرات والحمامات حفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمقيمين والمترددين لتلقي الخدمات.





ولمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره قامت مديرية الطب البيطري بالإشتراك مع مديريتي (الصحة - الزراعة) ومجالس المدن والأحياء باستكمال أعمال تطهير ورش المباني والأثاثات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية والتي شملت الأسطح (مكاتب – كراسي – أرضيات) وكذا دور العبادة والأسواق بمراكز ومدن المحافظة بجانب نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية وللمترددين عليها عن الإجراءات التي يجب مراعاتها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو أي فيروسات أخرى للوقاية من الأمراض الوبائية ومنع انتشارها.