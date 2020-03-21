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رياضة

للوقاية من كورونا.. الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنشآتها بالمحافظات

السبت 21/مارس/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تواصل وزارة الشباب والرياضة جهودها وأعمال التعقيم داخل المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث تم القيام بتعقيم كامل لمبنى ديوان عام الوزارة.

وطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستمرار التعقيم الكامل لكافة أرجاء ومنشآت الهيئات الشبابية والرياضية فى كافة المحافظات.

كما طالب الوزير باستمرار تعقيم منشآت المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، مع ضرورة المتابعة اليومية من قبل لجنة العمليات المركزية بالوزارة لإدارة الأزمة، والتي قد وجهت بالالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل ديوان الوزارة، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاهتمام بالنظافة العامة ووسائل التعقيم وتوعية العاملين.

ووجه صبحي بالمتابعة اللحظية من قبل وكلاء الوزراء فى كافة المديريات بالحرص على نظافة كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالاضافة الى اتباع نظم تهوية للأماكن المغلقة للحفاظ على صحة الجميع.

وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عمليات تعقيم وتطهير مراكز التعليم المدنى ومنتديات الشباب والمدن الشبابية والرياضية بالإضافة إلى مراكز الشباب المختلفة، مطالبا وكلاء الوزارة بمتابعة عمليات التعقيم والتطهير بشكل يومى للحفاظ على سلامة وصحة المصريين.
للوقاية من كورونا.. الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنشآتها بالمحافظات
للوقاية من كورونا.. الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنشآتها بالمحافظات
للوقاية من كورونا.. الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنشآتها بالمحافظات
للوقاية من كورونا.. الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنشآتها بالمحافظات
للوقاية من كورونا.. الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمنشآتها بالمحافظات
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