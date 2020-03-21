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أخبار العالم

بسبب كورونا.. تركيا تعلق الرحلات الجوية إلى 46 بلدا إضافيا

السبت 21/مارس/2020 - 03:11 م
الطيران التركي
الطيران التركي
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أعلنت السلطات في تركيا تعليق الرحلات الجوية إلى 46 بلدا إضافيا، بعدما أعلنت منذ أيام عن تعليق الرحلات إلى بريطانيا وسويسرا والسعودية ومصر وأيرلندا والإمارات.

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة أن عدد المتوفين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى تسعة أشخاص بعد وفاة خمسة من كبار السن إثر إصابتهم بالفيروس شديد العدوى.

وقال قوجة - في تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم السبت - إنه تم إجراء 3656 اختبارًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جاءت نتائج 311 منها إيجابية.

وتصاعد عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في تركيا منذ الإعلان عن أول حالة في الأسبوع الماضي وبلغ 670 حالة أمس الجمعة، كما تضاعف عدد الحالات كل يوم منذ الأحد الماضي.

وقالت وزارة الصحة التركية في بيان إن جميع المستشفيات، بما في ذلك المستشفيات الخاصة، ستقبل وتعالج المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوقفت أنقرة الرحلات الجوية إلى 20 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي وحظرت صلاة الجماعة وعلقت إلى أجل غير مسمى المباريات في مسابقاتها الرياضية الرئيسية.
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