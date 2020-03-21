إعفاء طلاب مدن جامعة جنوب الوادي من المصروفات خلال فترة تعليق الدراسة

قرر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إعفاء طلاب المدن الجامعية بمختلف فروعها من المصروفات خلال فترة تعليق الدراسة.





وأوضح غرباوي، بأن طلاب وطالبات المدن لن يدفعوا أى رسوم إلا عن المدة الفعلية التى قضوها بالمدن الجامعية ولن يتحملوا أي مصاريف خلال فترة تعليق الدراسة والتى تستمر لمدة أسبوعين.

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واشار إلى أن من قام بسداد تكلفة الإقامة بالمدينة عن شهر مارس كاملة فانه سوف يتم خصم هذين الأسبوعين من قسيمة شهر أبريل وأما من لم يتمكن من دفع شهر مارس حتى الآن فسوف يقوم بدفع قيمة الأسبوعين عند العودة.

يذكر أن جامعة جنوب الوادي علقت الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد ١٥ مارس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.