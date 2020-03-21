AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة قرار وزير الأوقاف بغلق المساجد وملحقاتها

السبت 21/مارس/2020 - 04:02 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تكليفا للشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف بالتنسيق مع الجهات المختصه بمتابعة تنفيذ القرار الذى اصدره الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف المصرية اليوم بغلق جميع المساجد وملحقاتها والزويا بنطاق المحافظة وايقاف صلاة الجمع والجماعات وذلك للحد من وجود التجمعات بالمساجد.

يأتى ذلك فى اطار الجهود الحكومية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإستمرار اتخاذ كافه التدابير والاجراءات الاحترازية المشدده للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحه وحياة المواطنين.

 وأشارت وزارة الاوقاف فى بيان لها اليوم ان هذا القرار يضع فى الاعتبار المصلحة الشرعية والوطنية و جاء متسقا مع مقاصد الشريعة الاسلامية والتى يأتى فى مقدمتها الحفاظ على النفس الانسانية ويتماشى مع يؤكده العلماء المختصين فى المجال الطبى وتنفيذ الارشادات التى اوصت بها منظمة الصحة العالمية فى مواجهة فيروس كورونا والحد منه.

ومن الجدير بالذكر ان قرار وزارة الأوقاف تضمن  إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والأكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات بالصيغة التالية :

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر  . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر
أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله
ألا صلوا في بيوتكم 
ألا صلوا في رحالكم 
الله أكبر  الله أكبر 
لا إله إلا الله 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة في إيطاليا.. مصطفى بكري: مصر مفتاح السر في حل أزمة كورونا بالعالم.. والأيام بيننا

الإمام الأكبر يقرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر

الأوقاف تقرر إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد

الأذان والأجراس.. إيقاف مؤقت لإنقاذ الأرواح.. تعليق الصلاة بالمساجد والأزهر والكنائس لمواجهة كورونا

كيف تصلى الجمعة والجماعة في المنزل بسبب كورونا لتحصل على فضل العبادة

حكم صيغة الأذان الجديدة صلوا في بيوتكم أو رحالكم ومتى تقال؟ الأزهر يحسم الجدل

ترشيحاتنا

الإذاعة المصرية لـ صدى البلد: هكذا سنذيع أذان الأزمة.. واستثناء لـ صلاة واحدة بالمسجد

جسدي يحترق ويشبه النوبة القلبية.. أخطر ما قاله مصابو كورونا عن أعراضه.. فيديو

حكم صيام الإسراء والمعراج.. الإفتاء توضح

شاهد.. القوات المسلحة تعقم وتطهر الشوارع بسبب فيروس كورونا

بملابس عصرية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار برفقة ابنتها

رغم خلافها معها.. ياسمين عبد العزيز توجه رسالة لوالدتها في عيد الأم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 هدية تنال إعجابها.. كيف تختارين الهدية المناسبة لحماتك؟

بنفس الجاكيت.. إنجي وجدان تحتضن ابنها في عيد الأم

بإطلالة منزلية.. دلال عبد العزيز مع بناتها تحتفل بعيد الأم