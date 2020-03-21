محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة قرار وزير الأوقاف بغلق المساجد وملحقاتها

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تكليفا للشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف بالتنسيق مع الجهات المختصه بمتابعة تنفيذ القرار الذى اصدره الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف المصرية اليوم بغلق جميع المساجد وملحقاتها والزويا بنطاق المحافظة وايقاف صلاة الجمع والجماعات وذلك للحد من وجود التجمعات بالمساجد.





يأتى ذلك فى اطار الجهود الحكومية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإستمرار اتخاذ كافه التدابير والاجراءات الاحترازية المشدده للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحه وحياة المواطنين.





وأشارت وزارة الاوقاف فى بيان لها اليوم ان هذا القرار يضع فى الاعتبار المصلحة الشرعية والوطنية و جاء متسقا مع مقاصد الشريعة الاسلامية والتى يأتى فى مقدمتها الحفاظ على النفس الانسانية ويتماشى مع يؤكده العلماء المختصين فى المجال الطبى وتنفيذ الارشادات التى اوصت بها منظمة الصحة العالمية فى مواجهة فيروس كورونا والحد منه.





ومن الجدير بالذكر ان قرار وزارة الأوقاف تضمن إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والأكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات بالصيغة التالية :





اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر الله أكبر