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رياضة

مدرب النادي الأهلي السابق يخضع للحجر الصحي بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 04:47 م
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد السعيد
خضع جوزيه بيسيرو المدير الفني الحالي لمنتخب فنزويلا والسابق للنادي الأهلي، للحجر الصحي في البرتغال، بعد عودته من دول تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة " أبولا" البرتغالية، أن بيسيرو خضع للحجر الصحي فور عودته للبرتغال، سبب سفره إلى الدول المتفشي فيها فيروس كورونا مثل إسبانيا وإيطاليا، لمتابعة اللاعبين المحترفين قبل السفر إلى فنزويلا".

وقال بيسيرو في تصريحات للصحيفة البرتغالية، إن سبب عودته في إلى البرتغالي، هو رغبته في البقاء بجوار أسرته واصدقائه في الفترة الحالية".

يذكر أن جوزيه بيسيرو تولى القيادة الفنية للأهلي في الفترة من أكتوبر 2015 إلى يناير 2016.
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