ماجستير ودكتوراة.. جامعة الأزهر تقرر إيقاف جميع المناقشات العلمية

أعلن المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، إيقاف جميع المناقشات العلمية ماجستير ودكتوراة خلال فترة تعليق الدراسة، وذلك وفقا للقرار الصادر من فضيلة رئيس الجامعة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2019 / 2020، على صفحات ومواقع الكليات دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية مراعاة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتيسيرا على أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات.









وأكد بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن قرار رئيس الجامعة، يأتي في إطار حزمة الإجراءات الشاملة التي تتخذها إدارة الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء توجهات الدولة وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للتيسيير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية.











