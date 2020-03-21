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رياضة

رئيس نادٍ فرنسي يطالب بإلغاء دوري أبطال أوروبا لهذا السبب

السبت 21/مارس/2020 - 06:05 م
صدى البلد
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عمر سلامة
طلب جان ميشيل أولاس، رئيس نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، بإلغاء بطولة دوري أبطال اوروبا لهذا الموسم من أجل إنقاذ بطولات الدوري المحلية.

وتوقفت البطولات المحلية والقارية، في مختلف دور العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا وإصابة العديد من اللاعبين والمدربين بالفيروس.

وقال أولاس في تصريحات أبرزتها قناة " آر تي إل" الفرنسية: يجب أن نتحلي بالشجاعة ونعلن إلغاء دوري أبطال اوروبا والمباريات الدولية، والتركيز فقط على مسابقات الدوري.

وأضاف: "إذا كنا نريد إنقاذ الدوري، يجب أن يكون ذلك قبل 30 يونيو المقبل لذلك لابد من التضحية بدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن ليون تفوق على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال قبل أن تتوقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.


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