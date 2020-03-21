الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في الكويت تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك يرتفع الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 176 حالة.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن الحالات هي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (وهي لمواطن كويتي) و4 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة.





وأضاف السند أن هناك ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى سويسرا (وهي لمواطن كويتي) ومقيم من الجنسية اللبنانية ومقيم من الجنسية الصومالية) وكذلك حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية (وهي لمواطن كويتي).



