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أخبار العالم

الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 06:21 م
الكويت تسجل 17 إصابة
الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في الكويت تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك يرتفع الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت إلى 176 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن الحالات هي حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (وهي لمواطن كويتي) و4 حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة.

وأضاف السند أن هناك ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى سويسرا (وهي لمواطن كويتي) ومقيم من الجنسية اللبنانية ومقيم من الجنسية الصومالية) وكذلك حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية (وهي لمواطن كويتي).

كان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح اليوم شفاء خمس حالات مصابة بمرض فيروس كورونا ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 27 حالة.
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