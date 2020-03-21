وزارة الأوقاف تنشر الصيغة الجديدة للأذان بعد قرار إغلاق المساجد

نشرت دار الإفتاء المصرية الصيغة الجديدة للآذان بعد قرار وزارة الأوقاف غلق جميع المساجد، على أن تكون المسجد لآذان فقط.

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

وأعلنت دار الإفتاء عن توقف العمل غدًا الأحد وبعد غد الاثنين بسبب أعمال تطهير لمبنى دار الإفتاء المصرية، ولن يكون هناك استقبال للفتاوى أو الجمهور خلال اليومين.

وأعلنت جامعة الأزهر تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي لتبدأ يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٠م على أن تكون امتحانات التصفية يوم ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠م

و أعلنت جامعة الأزهر إيقاف جميع المناقشات العلمية ماجستير ودكتوراة خلال فترة تعليق الدراسة وذلك وفقا للقرار الصادر من رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت دار الإفتاء المصرية بقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعليق إقامة الجماعات والجمع بالجامع الأزهر وكذلك لقرار وزير الأوقاف المصري بتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين في جميع أنحاء الجمهورية، والاكتفاء برفع الأذان ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأكدت دار الإفتاء -في بيان لها- أن هذا القرار جاء إعلاءً لمقاصد الشريعة الإسلامية العليا التي أكدت على حفظ النفس وصيانتها من كل شر قد تتعرض له، مضيفة أن الصحابة الكرام فطنوا إلى هذا الأمر وقت الأزمات وصلوا في بيوتهم عند حلول الكوارث الطبيعية وغيرها من الأسباب المانعة.

وأشارت الدار إلى أن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق".

ودعت دار الإفتاء المصريين جميعًا إلى الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين من انتقال العدوى، مؤكدة أن مخالفة ذلك تعرض الأصحاء للخطر وهو ما يأباه الإسلام وينهى عنه.

قررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد السيدة زينب؛ منعا لتزاحم القاصدين له بمناسبة الاحتفال بذكرى مولدها وقالت الوزارة إن غلق المسجد يأتي من باب إعلاء المقاصد الشرعية والمصلحة الوطنية معًا، والتي تأتي قضية الحفاظ على النفس في القلب منهما، ونظرًا لتجمع المريدين القاصدين للمسجد خارج الضريح بعد صلاة الجمعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه نظرًا لتكاثر الأعداد كلما اقتربت الليلة الختامية للمولد، ولما لا يحتمله الوقت الراهن من مثل هذه التجمعات تقرر غلق مسجد السيدة زينب غلقا كاملا لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع قيادات الأوقاف ومديري المديريات وجميع العاملين بالأوقاف بتكثيف حملات النظافة وتعقيم المساجد يومي الخميس والجمعة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير في بيان له، أن أعمال النظافة تشمل يومي الجمعة والسبت جميع مقار الوزارة والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى دورية النظافة اليومية.