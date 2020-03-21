بـالتايجر الذهبى.. سمر يسرى بإطلالة جريئة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد





وظهرت بها سمر يسرى ، بجمبسوت أنيق باللون الذهبى، ويتميز بتفصيلة الكرانيش على الكتف التى تبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأسود.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سمر يسرى فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز عن أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى الكيرلى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بساعة لليد باللون الذهبى لأكمال إطلاتها.