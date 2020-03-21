AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

للمضارين .. الحكومة تكشف سبب تخصيص حساب للتبرع لمواجهة كورونا.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 09:12 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Advertisements
هاني حسين
قال  المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه  تم تخصيص حساب لجمع التبرعات لمواجهة كورونا بسبب مطالبة الكثيرين  بتخصيصه، وتم تخصيص هذا الحساب بعد المبادرات المجتمعية الكثيرة، مضيفا:"  الدولة خصصت 100 مليار جنيه للمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف  نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  فكرة التبرع ليست قاصرة على الدول النامية والأقل نموا، والمنظمات الخيرة  في أمريكا بدأت في جمع تبرعات لتخصيصها للمتضررين بسبب كورونا وفكرة التبرع ليس دليلا على غناء او فقر الدولة وتم جمع تبرعات في امريكا .

وتابع نادر سعد:" التبرع على حساب 037037 في كل البنوك المصرية وهذا الحساب  تابع  لـ صندوق تحيا مصر  وهو مخصص  للازمات".

واكمل نادر سعد:"  يمكن الدخول على موقع  صندوق تحيا مصر من اجل تحويل التبرعات باي عملة داخل مصر باي وسيلة من وسائل التجميل الإلكتروني".

ولفت نادر سعد:"  التبرعات  تخصص الأسر التي تأثرت بسبب فيروس كورونا، والاصل في المساعدة هي الفئات العمالة اليومية غير المنتظمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن الاجتماعي توافق على فتح باب التبرعات لصالح مستشفى سوهاج الجامعي

عزة مصطفى تدعو رجال الأعمال للتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

أبطال مونديال 2006.. بوفون يجمع تبرعات بسبب فيروس كورونا

عند المحن تظهر المعادن الأصيلة .. مواقف مشرفة من نجوم الكرة بشأن كورونا

مفاجأة.. مصدر مقرب: صلاح لم يتبرع بأي مبلغ مالي لمكافحة كورونا

مجلس الوزراء: حساب خاص لتلقي التبرعات لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

اِشغل وقتك.. تخصيص قناة لعرض الأفلام والمسرحيات على مدار الساعة

احسبها بنفسك.. الصحة: معادلة رياضية لمعرفة إذا كنت مصاب بفيروس كورونا

الأوقاف تقرر إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد

حقيقة سقوط مواطن سعودى من أعلى كوبري مصابًا بـ كورونا

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

مصري 100 % .. إختراع جديد للحد من كورونا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

مرسيدس mercedes تطرح موديلا جديدا في مصر تعرف علي السعر و المواصفات .. صور