للمضارين .. الحكومة تكشف سبب تخصيص حساب للتبرع لمواجهة كورونا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تخصيص حساب لجمع التبرعات لمواجهة كورونا بسبب مطالبة الكثيرين بتخصيصه، وتم تخصيص هذا الحساب بعد المبادرات المجتمعية الكثيرة، مضيفا:" الدولة خصصت 100 مليار جنيه للمواجهة فيروس كورونا".





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فكرة التبرع ليست قاصرة على الدول النامية والأقل نموا، والمنظمات الخيرة في أمريكا بدأت في جمع تبرعات لتخصيصها للمتضررين بسبب كورونا وفكرة التبرع ليس دليلا على غناء او فقر الدولة وتم جمع تبرعات في امريكا .





وتابع نادر سعد:" التبرع على حساب 037037 في كل البنوك المصرية وهذا الحساب تابع لـ صندوق تحيا مصر وهو مخصص للازمات".





واكمل نادر سعد:" يمكن الدخول على موقع صندوق تحيا مصر من اجل تحويل التبرعات باي عملة داخل مصر باي وسيلة من وسائل التجميل الإلكتروني".



