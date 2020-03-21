الحكومة تحذر: مش عايزين نوصل لمرحلة الجائحة في التعامل مع كورونا..فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل المحافظين يقومون بحملات؛ للتأكيد على إغلاق المطاعم والمقاهي تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء، وهناك عقوبات وغرامات مالية على المخالفين.





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" زيادة أعداد المصابين بشكل مبالغ فيه؛ يحول الفيروس إلى جائحة، والجائحة في كل دولة تتجاوز قدرات الدولة في التصدي لها".





وتابع نادر سعد:" مش عايزين نوصل لمرحلة الجائحة، و وزيرة الصحة حذرت من تجاوز عدد المصابين الـ 1000 حالة مصابة، و الانتشار في مصر لا يزال تحت السيطرة ".



