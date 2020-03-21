AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة تحذر: مش عايزين نوصل لمرحلة الجائحة في التعامل مع كورونا..فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 09:19 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Advertisements
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل المحافظين يقومون بحملات؛ للتأكيد على إغلاق المطاعم والمقاهي تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء، وهناك عقوبات وغرامات مالية على المخالفين.

وأضاف  نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" زيادة أعداد المصابين بشكل مبالغ فيه؛ يحول الفيروس إلى جائحة، والجائحة في كل دولة تتجاوز قدرات الدولة في التصدي لها".

وتابع نادر سعد:" مش عايزين نوصل لمرحلة  الجائحة، ووزيرة الصحة حذرت من تجاوز عدد المصابين الـ 1000 حالة مصابة، والانتشار في مصر لا يزال تحت السيطرة ".

واكمل نادر سعد:"  على الشعب الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الإختلاط وتجنب الزحام والتواجد في اماكن مغلقة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محدش هيدفع مليم واحد.. الوزراء: تقديم الخدمات الطبية للمصريين القادمين من ووهان بالمجان

بعد قليل.. وزارة الصحة تصدر بيانا بأعداد المصابين والمتعافين من كورونا

الحكومة عن تقرير الجارديان: استند إلى أوهام وخيالات في حياة من كتبه

لدينا 150 إصابة و3 وفيات.. أسامة هيكل لـ المواطنين: كورونا مش هزار.. اقعدوا في البيت ..فيديو

مجلس الوزراء: حساب خاص لتلقي التبرعات لمواجهة فيروس كورونا

انفوجراف.. كيف ترسل تبرعًا لمواجهة فيروس كورونا .. اعرف أرقام الحساب

ترشيحاتنا

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

مصري 100 % .. إختراع جديد للحد من كورونا.. شاهد

احسبها بنفسك.. الصحة: معادلة رياضية لمعرفة إذا كنت مصاب بفيروس كورونا

قتلها على فراش الزوجية .. عبد الرحمن خنق مراته وسلم نفسه للشرطة بالدقهلية

خاص.. أول تعليق من طبيب المنتخب على إصابة رمضان صبحي.. فيديو

مذيع شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه للحجر المنزلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

شاهد | فض حفلي زفاف وخطوبة في البحيرة وتشميع قاعتى الأفراح

مرسيدس mercedes تطرح موديلا جديدا في مصر تعرف علي السعر و المواصفات .. صور