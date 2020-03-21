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رياضة

نجم شباب قسنطينة الجزائري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

السبت 21/مارس/2020 - 09:15 م
حسين عيادة
حسين عيادة
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حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية جزائرية، حقيقة تواصل نادي الزمالك مع حسين عيادة لاعب شباب قسنطينة الجزائري لضمه في الصيف المقبل.

ويسعى الزمالك إلى التعاقد مع اللاعب الجزائري لتدعيم الجبهه اليمني لتعويض رحيل التونسي حمدي النقاز .

وقال بن عيادة في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية: "نادي الزمالك لم يتصل بي أو يفاوضني بشكل شخصي حتى الآن".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير ولكني ما زلت مرتبطًا بعقد مع فريق قسنطينة ينتهي آخر الموسم الجاري، وسأدرس الأمر مع وكيل أعمالي".

تجدر الإشارة إلى أن فيصل عبيد وكيل اللاعب قد أكد وجود اتصالات أولية، أجراها أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك من أجل الوقوف على رغبة بن عيادة، دون التطرق لأي أمور من شأنها الاتفاق على الانتقال.

وكان بن عيادة قد شارك خلال الموسم الحالي مع شباب قسنطينة في 21 مباراة، وسجل 4 أهداف وصنع 6.

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