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أخبار العالم

الجيش اللبناني ينتشر في الشوارع لتطبيق إجراءات الحكومة ضد كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:54 م
الجيش اللبناني ينتشر
الجيش اللبناني ينتشر في الشوارع لتطبيق إجراءات مواجهة كورونا
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قسم الخارجي
بدأت قوات الجيش اللبناني الانتشار في جميع المناطق تنفيذا لقرار الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان "بدأت وحدات الجيش هذا المساء بالانتشار على الأراضي اللبنانية كافة في إطار تنفيذ الخطة الرامية إلى تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بمنع التجمعات وإقفال كل مؤسسة يشملها قرار التعبئة".

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب المواطنين إلى الالتزام بحظر تجول ذاتي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن دياب، خلال مؤتمر صحفي، تكليف الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين إلا للضرورة القصوى.

وأعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 206 حالات، في وقت غرّد فيه وزير الصحة العامة حمد حسن على حسابه عبر موقع "تويتر" قائلًا: العتب على قد المحبة. عندما طاش الثناء على خطة الإحتواء انزلقنا إلى الإنتشار وتسجيل 81 حالة خلال 48 ساعة".
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