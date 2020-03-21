مواطنة تناشد وزارة التضامن بصرف معاش شهري لها للإنفاق على بناتها

ناشدت المواطنة نورا إمام رفاعى أحمد، البالغة من العمر 46 عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن صرف معاش يساعدها على أعباء الحياة .





وقالت المواطنة نورا إمام، فى شكواها: "أعانى من ضيق الحال والمرض بعدما توفى زوجي وترك لي ثلاث بنات في مختلف الأعمار، وأنني لا أمتلك غير معاش الزوج، الذى لا يتعدى ٤٠٠ جنيه، ولا يكفى كل تلك الالتزامات، ونظرا لضيق الحال، وقسوة الأيام التى أصبحت تحيط حياتنا وكثرة الالتزامات".





وأضافت : أصبحت أعانى من كل شيء حتى العلاج مش عارفة أجيبه حيث أننى أعانى من إعاقة بالعين تجعلنى غير قادرة على الرؤية، وهذا يجعلنى لا أتمكن من العمل، وأحتاج رعاية طبية وصحية وفرصة العمل لإنقاد أطفالى والحفاظ على مستقبلهم .





للتواصل مع الحالة : ٠١١١٥٥٨٧٤٤٥

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