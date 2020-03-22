وزير القوى العاملة: العمالة غير المنتظمة الأولى بالرعاية .. فيديو

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة ، إن الوزارة على اتصال دائم بجميع المستشارين العاملين في الخارج وبصفة خاصة في إيطاليا للاطمئنان علي أفراد الجالية المصرية هناك في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.













وأضاف محمد سعفان خلال مداخلة هاتفية في برنامج أحلام مواطن المذاع على قناة المحور، أن الملحق العمالي يتابع الموقف في إيطاليا منذ بداية الأزمة، كما أنه على تواصل دائم مع جميع أعضاء الجالية.









وأوضح محمد سعفان، أن المواطنين المصريين في إيطاليا بخير وعندما يكون هناك أي شيء يستدعي الخطورة سنبادر بإعلانه فورا.











