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وزير القوى العاملة: العمالة غير المنتظمة الأولى بالرعاية .. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 01:39 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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إبراهيم القادري
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة على اتصال دائم بجميع المستشارين العاملين في الخارج وبصفة خاصة في إيطاليا للاطمئنان علي أفراد الجالية المصرية هناك في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.



وأضاف محمد سعفان خلال مداخلة هاتفية في برنامج أحلام مواطن المذاع على قناة المحور، أن الملحق العمالي يتابع الموقف في إيطاليا منذ بداية الأزمة، كما أنه على تواصل دائم مع جميع أعضاء الجالية. 


وأوضح محمد سعفان، أن المواطنين  المصريين في إيطاليا بخير وعندما يكون هناك أي  شيء يستدعي الخطورة سنبادر بإعلانه فورا.



وتابع : أن الشائعات التي تصدر بخصوص فيروس كورونا الهدف منها بث الروح السلبية داخل الشعب المصرى، مؤكدا أن العمالة غير المنتظمة من الفئات الأولى بالرعاية بناء على توجيه رئيس الجمهورية. 
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