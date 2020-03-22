AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمدي فتحي يعلن موعد عودته لـ المران الجماعي للأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 02:05 ص
حمدي فتحي
حمدي فتحي
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف حمدي فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن موعد عودته لـ المران الجماعي للفريق عقب اصابته الأخيرة بـ قطع في غضروف الركبة منذ فترة طويلة.


وأكد حمدي فتحي في تصريحات لقناة " الأهلي " أن الطبيب الألماني طمأنه كثيرا با حالته جيدة وسيعود قريبا للملعب ولكن طلب منه عدم الجري حاليا لحين التأم جرح ركبته.


وأضاف حمدي فتحي أنه سيعود للمران الجماعي منتصف مايو المقبل مشددا أنه يتمنى العودة سريعا للملاعب. 


قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلي الثلاثة (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) ابتداءً من الغد وحتى نهاية مارس الجاري؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس «كورونا» الذي داهم العالم في الفترة الأخيرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد فعل من فايلر عقب توقف الدوري بسبب فيروس كورونا

اخبار الاهلي.. قرارات نارية.. وغلق فروع النادي بسبب كورونا.. وتعليق فايلر على توقف الدوري

وائل جمعة يشيد بـ قرار الأهلي ويوجه رسالة لـ فرق الدوري المصري

اليوم.. اجتماع مهم للجنة الخماسية لمناقشة سيناريوهات الدوري

رسالة مؤثرة من نيمار للعالم بسبب فيروس كورونا

عدلي القيعي يكشف عن رأيه في إلغاء بطولة الدوري الممتاز بسبب كورونا

ترشيحاتنا

الجيش اللبناني ينتشر في الشوارع لتطبيق إجراءات الحكومة ضد كورونا

أخبار الفن .. وفاة أمين سامى .. حمل ريهام حجاج وخناقة مع متابعيها بسبب ياسمين عبد العزيز .. مذيع شهير يصاب بـ كورونا

وفاة رئيس نادي ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

اخبار الزمالك.. صفقتان من العيار الثقيل .. ومرتضى منصور يرفض حسام عاشور

الكويت تفرض حظر تجول 11 ساعة بسبب كورونا.. وتمديد العطلة الأسبوعية

مراهق يقتل ابن عمه الصغير بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذهبي الناري .. زوجة ماجد المصرى تشعل إنستجرام بصحبة زوجها

عواجيز يتحدون كورونا باللعب والمرح.. شاهد مقطع مثير للإعجاب

والدة كندة علوش تشعل السوشيال ميديا بجمالها الأخاذ .. صور