حمدي فتحي يعلن موعد عودته لـ المران الجماعي للأهلي





وأكد حمدي فتحي في تصريحات لقناة " الأهلي " أن الطبيب الألماني طمأنه كثيرا با حالته جيدة وسيعود قريبا للملعب ولكن طلب منه عدم الجري حاليا لحين التأم جرح ركبته.









وأضاف حمدي فتحي أنه سيعود للمران الجماعي منتصف مايو المقبل مشددا أنه يتمنى العودة سريعا للملاعب.







قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلي الثلاثة (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) ابتداءً من الغد وحتى نهاية مارس الجاري؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس «كورونا» الذي داهم العالم في الفترة الأخيرة.







