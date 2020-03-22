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تعليم

للطلاب من 15 إلى 20 عاما.. شروط المشاركة في مسابقة البحث العلمي للكيمياء من المنزل

الأحد 22/مارس/2020 - 05:54 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب من سن 15 إلي 20 عاما بعنوان الكيمياء و ارتباطها بالطاقة و الغذاء و المياه والتي اخر موعد للتقديم لها 31 مارس 2020.

واوضحت الأكاديمية شروط ونظام المسابقة: 

- يتقدم المتسابق/المتسابقة بمقال تحت هذا العنوان باللغة العربية أو اللغة الانجليزية الا يقل عن 1000 كلمة والا يزيد عن 2000 كلمة ) والا تزيد الرسوم التوضيحية عن أثنان إذا كان المقال في حدود 1000 كلمة وأربع إذا كان المقال في حدود 2000 كلمة، وكل رسم توضيحي يعتبر 100 كلمة)۔


- يسمح لكل متسابق بمقال واحد فقط۔
الا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما والا يزيد عن 20 عاما في نهاية مارس 2020۔
يرسل المقال مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق إلي العنوان الالكتروني التالي:


لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/news/item/831-2020-02-23-19-52-01
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