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صندوق تحيا مصر: نعمل على 6 محاور أساسية.. ولنا خبرة في التعامل مع الأزمات

الأحد 22/مارس/2020 - 02:30 ص
تحيا مصر
تحيا مصر
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إبراهيم القادري
قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، إن المورد المالي إن لم يتوفر في الوقت المناسب لن يكون له فائدة وهذه كانت الفكرة الأساسية لإنشاء كيان صندوق تحيا مصر.


وأضاف محمد مختار خلال تصريحات تليفزيونية ، أن صندوق تحيا مصر يعمل على 6 محاور أساسية من ضمنها محور مواجهة الكوارث والأزمات .



وأوضح محمد مختار، أن صندوق تحيا مصر كان له دور في إلغاء قوائم الانتظار المتعلقة بمرضى فيروس c بناء على الاتفاقيات والشراكات مع الشركات التي تملك المادة الخام ومع الشركات المحلية التي قامت بتصنيع الدواء وبالتالي استطعنا توفير العلاج المجاني لكل المرضى .


وتابع أن صندوق تحيا مصر له خبرة كبيرة في توحيد الجهود وتوفير المبالغ المالية لمواجهة الأزمة .


وأردف: "بالنسبة لمواجهة فيروس كورونا نحن نتواصل مع غرفة العمليات في مجلس الوزراء ولجنة الشراء الموحد حتي نستطيع أن نقف على الاحتياجات الأساسية اول بأول لمواجهة هذه الأزمة".
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