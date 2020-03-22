وزير الري: إثيوبيا تعرقل الوصول لاتفاق حول سد النهضة.. ولدينا سيناريوهات للتعامل مع الأزمة

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن مصر أثبتت حُسن نيتها وكان من المفترض على الجانب الإثيوبي أن يثبت حسن النية، موضحًا أن الجانب الإثيوبي أخذ ببعض الملاحظات المصرية على المشكلات الإنشائية في سد النهضة، كما أن إثيوبيا لم ترسل لنا آخر تصميمات لسد النهضة حتى الآن.





وتابع عبد العاطي خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"إثيوبيا تعرقل الوصول لحل حول أزمة سد النهضة منذ عام 2011، موضحا:"هم لا يريدون تقييد في إتمام عملية بنا السد لذلك لا يوفون بالوعود ويقدمون كلاما دون توقيع على اتفاقيات دولية".









وأشار وزير الري إلى أن إثيوبيا تعاني من أزمات داخلية كبيرة وتريد أن تغطي عليها من خلال إثارة الجدل باستمرار، لافتا إلى أن أثيوبيا تروج لإنقاذ المواطنين من الفقر عن طريق مشروع سد النهضة ولن الأمر ليس كذلك فهم ينفقون ميزانيات ضخمة وأرقام فلكية كان من الممكن عمل المطلوب بتكلفة أقل.









ولفت وزير الري إلى أن مصر لديها عدة سيناريوهات بشأن التعامل مع أزمة سد النهضة.



