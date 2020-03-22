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توك شو

إيهاب توفيق يبدى استياءه من تداول منشور حديث يتضمن وفاة والده

الأحد 22/مارس/2020 - 01:02 ص
الفنان ايهاب توفيق
الفنان ايهاب توفيق
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أسامة علي

أبدى المطرب إيهاب توفيق، استياءه من تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشور عن أبرز الأحداث التي وقعت خلال عام 2020 ومنها حادث وفاة والده.


وتابع توفيق خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، قائلا:"من ضمن المكتوب، حريق فيلا إيهاب توفيق وتفحم جثة والده داخل الفيلا"،مؤكدا احتراق الطابق الذى كان يعيش به والده عدا الحجرة الخاصة به، ووالده توفي بسبب الاختناق ولم تصله النار أو تتفحم جثته".


وأضاف إيهاب توفيق، صور الحريق داخل الفيلا مازالت موجودة وحجرة والدى لم ينشب داخلها حريق، إضافة إلى تقرير الطب الشرعى الذي يثبت وفاة والده باختناق".

وتابع الفنان قائلا:" قدر الفنانيين التعرض للنقد البناء و الهادم وأيضا التعليقات السخيفة التى يطلقها من لا يملكون الرحمة، ربنا يهدى من كتب أن جثة والدي تفحمت ربنا يعفوا عنهم".

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