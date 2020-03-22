مرتضى منصور لـ صدى البلد: زيادة راتب الشيشيني وأمير عبدالعزيز

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن زيادة راتب سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول وأمير عبدالعزيز المدرب المساعد وعمرو عبدالسلام مدرب الحراس.





وأكد مرتضي منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن قراره جاء وفقا لـ طلب ومذكرة أمير مرتضي المشرف العام على الكرة، كما وافق مرتضى منصور على زيادة مرتبات الجهازين الإداري والطبي بالنادي ومسؤولي المهمات.

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات الجديدة اليوم الأحد بالزيادة المقررة من قبل مسؤولي النادي.









وكان أمير صرح من قبل :" عمال النادي شركاء أساسيون في بطولات الفريق، ولا يقلون أهمية عن باقي أفراد المنظومة الكروية في النادي".









وتابع:" دور عمال غرف الزمالك يقوم به 50 فردًا وليس 3 فقط، وأكن لهم كل تقدير واحترام".









وواصل أمير:" تدريب الزمالك لا يتم بدون ثلاثي المهمات الصعبة في النادي، ونحقق انتصاراتنا وبطولاتنا بفضل هؤلاء".









وتابع المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك:" عمال الزمالك لديهم أدوار عديدة بعيدًا عن طبيعة عملهم، مثل تهيئة بعض اللاعبين نفسيًا وتحفيزهم على الانتصارات، وهم يقومون بذلك عشقًا في النادي".



