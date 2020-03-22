جنش يتحدث عن صداقته بـ سعد سمير وكواليس تجديد عقده مع الزمالك

أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك أنه تربطه علاقة صداقة قوية مع سعد سمير نجم الأهلي ، متمنيا له العودة سريعا للملاعب عقب اصابته بقطع في وتر اكيلس.





وأضاف جنش في تصريحات لـ قناة اون تايم سبورت أن الإعلام الرياضي عليه دور كبير في توضيح قوة العلاقات بين لاعبي الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات تسعى لخلق ازمات بين لاعبي الفريقين.





وتابع جنش أن سعد سمير لاعب رائع بالاضافة إلى انه شخص جيد وابن بلد، مضيفا أنه تربطه علاقة صداقة قوية للغاية بمؤمن زكريا نجم الأهلي منذ ان كان لاعبا في الزمالك.



