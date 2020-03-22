أمريكا تعلن عن جهاز يكشف الإصابة بـ كورونا خلال 45 دقيقة

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها وافقت على فحص جديد يكشف إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من عدمها خلال 45 دقيقة فقط.





وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، وافقت هيئة الغذاء والدواء على فحص يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في جسم الإنسان ويمكن استخدامه في الموقع الذي يوجد به الشخص، وبمقدوره الكشف عن الفيروس خلال 45 دقيقة تقريبا.





وأضافت أن الترخيص لاستخدام الجهاز صدر يوم الجمعة، على أن يتم شحن أدوات هذا الفحص الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لبيان صادر عن الشركة المصنعة للفحص.





وأشارت القناة إلى أن دول العالم تجري اختبارات للكشف عن كورونا، وعادة ما تطلب من الأفراد التزام الحجر المنزلي لمدة تتجاوز الـ14 يوما حتى وإن جاءت نتائج الفحوصات سلبية.





ويشار إلى أن عددا كبيرا من المصابين بهذا الفيروس لا تظهر عليهم الأعراض إلا بعد فترة من الزمن وهو ما يصعب مهمة الجهات الصحية في رصد هذا الفيروس.





وأكد مسؤولو الصحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة تسجيل ما لا يقل عن 24.148 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي 285 شخصًا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.



