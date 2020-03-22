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رياضة

أول صورة لـ مالديني أثناء تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد

الأحد 22/مارس/2020 - 05:48 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إصابة المدير التنفيذي للفريق، باولو مالديني وابنه بفيروس كورونا المستجد، ونشر النادي بيانًا رسميًا أكد فيه إصابة مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا، بعد أن خضعا للفحص وظهرت نتيجتهما إيجابية ليصبحا أول فردين في النادي الإيطالي يصابان بالفيروس.


ونشر مالديني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له مستلقيا على السرير .




يذكر أن مالديني ودانيال يمكثان في منزلهما منذ أسبوعين لكن النتيجة ظهرت إيجابية، مؤكدة أنهما بصحة جيدة، وسيخضعان للعزل الصحي والعلاج في الفترة القادمة.


يذكر أن مالديني يعد من أفضل مدافعي كرة القدم على مر التاريخ، وكذلك ابنه يلعب لصفوف ميلان مع فريق الشباب وشارك مع الفريق الأول هذا الموسم
أول صورة لـ مالديني أثناء تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد
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