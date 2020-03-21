صدمة فى ايطاليا.. إصابة مالديني وابنه بفيروس كورونا





ونشر النادي بيانًا رسميًا أكد فيه إصابة مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا، بعد أن خضعا للفحص وظهرت نتيجتهما إيجابية ليصبحا أول فردين في النادي الإيطالي يصابا بالفيروس.





وأضاف البيان أن مالديني ودانيال يمكثان في منزلهما منذ أسبوعين لكن النتيجة ظهرت إيجابية، مؤكدة أنهما بصحة جيدة، وسيخضعان للعزل الصحي والعلاج في الفترة القادمة.





يذكر أن مالديني يعد من أفضل مدافعي كرة القدم على مر التاريخ، وكذلك ابنه يلعب لصفوف ميلان مع فريق الشباب وشارك مع الفريق الأول هذا الموسم.

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، عن إصابة المدير التنفيذي للفريق، باولو مالديني ابنه بفيروس كورونا المستجد.