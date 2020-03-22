AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يضرب السجون الأمريكية بعنف.. تسجيل 38 إصابة خلال ساعات قليلة

الأحد 22/مارس/2020 - 06:45 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت الولايات المتحدة أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ضرب السجون الفيدرالية الأمريكية، حيث ارتفع عدد المصابين بشكل هستيري بعد تسجيل أولى الحالات في السجون قبل ساعات قليلة من اليوم الأحد.

وبحسب "سكاي نيوز"، سجلت الولايات المتحدة 38 إصابة على الأقل بفيروس كورونا المستجد داخل سجون ولاية نيويورك فقط.

وكانت قد أعلنت السلطات الأمريكية أنها سجلت أول إصابة في السجون الفيدرالية داخل مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين بمدينةنيويورك، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

إلى ذلك، أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.

وقال موقع الجامعة إن هناك 26.138 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، مضيفا أن الولايات المتحدة سجلت 336 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويعني ذلك أن الولايات المتحدة سجلت 1990 إصابة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف موقع الجامعة أن عدد إصابات كورونا في العالم وصل إلى 306.395 حالة مؤكدة، و13.031 حالة وفاة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن 176 شخصا في الولايات المتحدة تعافوا بعد الإصابة بفيروس كوورنا، فيما تعافى أكثر من 92.372 شخصا حول العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع مخيف .. أمريكا تعلن تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا في ولايتين

كورونا يضرب المارينز.. ولايتان تسجلان أولى حالات الإصابة بالفيروس

أمريكا تعلن إصابة أول طفل بفيروس كورونا

أمريكا تعلن ارتفاعا مخيفا لعدد وفيات كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع الوطني لمواجهة كورونا

بريطانيا تعلن وفاة 104 حالات جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

سيف زاهر: شريف اكرامي انتقل لـ بيراميدز رسميا

مع ابنتها ووالدتها.. كندة علوش تتألق بملابس البيت في عيد الأم.. شاهد

اللي عايز يساعدهم يجيب مرتبهم .. فرج عامر يوجه الشكر لـ أجهزة الناشئين في سموحة

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي

تطورات جديدة .. متحدث الصحة يزف بشرى سارة للمصريين عن كورونا

المجلس الأوروبي للإفتاء يعلن عن أول أيام شهر رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة في فرح مصري .. شباب يرقصون بالكمامات وملابس العمليات .. شاهد

زيت من النبي .. إيراني يقنع مرضى كورونا باستنشاق عطر مقدس

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي