كورونا يضرب السجون الأمريكية بعنف.. تسجيل 38 إصابة خلال ساعات قليلة

أعلنت الولايات المتحدة أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ضرب السجون الفيدرالية الأمريكية، حيث ارتفع عدد المصابين بشكل هستيري بعد تسجيل أولى الحالات في السجون قبل ساعات قليلة من اليوم الأحد.





وبحسب "سكاي نيوز"، سجلت الولايات المتحدة 38 إصابة على الأقل بفيروس كورونا المستجد داخل سجون ولاية نيويورك فقط.





وكانت قد أعلنت السلطات الأمريكية أنها سجلت أول إصابة في السجون الفيدرالية داخل مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين بمدينةنيويورك، في الساعات الأولى من صباح الأحد.





إلى ذلك، أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.





وقال موقع الجامعة إن هناك 26.138 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، مضيفا أن الولايات المتحدة سجلت 336 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ويعني ذلك أن الولايات المتحدة سجلت 1990 إصابة بفيروس كورونا، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأضاف موقع الجامعة أن عدد إصابات كورونا في العالم وصل إلى 306.395 حالة مؤكدة، و13.031 حالة وفاة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن 176 شخصا في الولايات المتحدة تعافوا بعد الإصابة بفيروس كوورنا، فيما تعافى أكثر من 92.372 شخصا حول العالم.



